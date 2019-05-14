В Новокузнецке отстранили священника после конфликта с электрошокером
В Новокузнецке священник отстранен от службы на год после участия в конфликте применением электрошокера, сообщает РИА «Новости».
Как сообщили в отделении Новокузнецкой епархии, мировое соглашение заключить не удалось, поскольку вторая сторона высказала в адрес священника множество претензий.
Разбирающиеся в ситуации представитель правоохранительных органов пока не дали оценку ситуации.
Ранее местные СМИ сообщили, что в Новокузнецке священник и попадья устроили драку с прохожими.