В Новокузнецке отстранили священника после конфликта с электрошокером

В Новокузнецке священник отстранен от службы на год после участия в конфликте применением электрошокера, сообщает РИА «Новости».

Как сообщили в отделении Новокузнецкой епархии, мировое соглашение заключить не удалось, поскольку вторая сторона высказала в адрес священника множество претензий.

Разбирающиеся в ситуации представитель правоохранительных органов пока не дали оценку ситуации.

Ранее местные СМИ сообщили, что в Новокузнецке священник и попадья устроили драку с прохожими.