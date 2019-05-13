Проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе внесен в ГД

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает закрепить право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы, где уже учатся их братья и сестры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы комитета ГД по законодательству Павла Крашенинникова.

По его словам, этот проект необходим, так как в России на протяжении долгого времени существуют сложности с зачислением младших детей в ту же школу, где учатся их братья и сестры.

Он добавил, что, согласно законодательству, прием в образовательные организации происходит с учетом проживания на той территории, за которой и закреплена конкретная школа. Однако нередко сложно устроить ребенка в школу из-за ограниченного количества мест.

В связи с этим, подчеркнул Крашенинников, дети, которые живут в одной семье и в одной квартире, должны иметь право преимущественного приема в школы, где уже учатся их братья и сестры.

«Данное право связано с фактом проживания детей в одной семье», — заключил Крашенинников.

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