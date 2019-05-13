Названы причины внезапных смертей на уроках физкультуры

Руководитель Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков, профессор, доктор медицинских наук Леонид Макаров объяснил внезапные смерти российских школьников на уроках физкультуры несвоевременным оказанием первой медицинской помощи и низким качеством диспансеризации. Об этом он заявил телеканалу «Звезда».

По его словам, в школах России в год в среднем сердечный приступ происходит у 1,4 ребенка на 100 тысяч учеников, в то время как в мире это число несколько ниже — 1,1 на 100 тысяч.

«Но это цифра не смертей, а остановок сердца. Половину детей в мире в развитых странах спасают», — сказал Макаров.

Он пояснил, что в российских школах отсутствует необходимая для оказания первой медицинской помощи техника. Кроме того, по мнению кардиолога, многих детских смертей можно было бы избежать при своевременной диагностике, но уровень диспансеризации в России на низком уровне.

«Мы с судебными медиками разбираем предыдущие медицинские документы, обследуем семью и видим, что там были очевидные заболевания, которые не то что врачи пропустили, они их не увидели, не выявили. Вот еще проблема...» — добавил Макаров.

Также он указал на проблемы в законе об оказании медпомощи, который позволяет при наличии навыков оказывать ее «другим лицам», не уточняя, кому именно.

Ранее в Дагестане школьник умер во время урока физкультуры.