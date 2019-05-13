Названа причина отмены вылета Superjet 100 из Новосибирска

Вылет самолета Superjet 100 авиакомпании «Азимут» из Новосибирска в Ростов-на-Дону был задержан из-за технической неисправности, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что пассажирам предоставят резервный самолет.

«Задержка связана, как сообщила авиакомпания, с технической неисправностью воздушного судна», — заявил представитель ведомства.

Он добавил, что Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение перевозчиком законодательства о правах пассажиров.

Ранее сообщалось, что утром 13 мая вылет Superjet 100 авиакомпании «Азимут» задержали на восемь часов в Новосибирске. Причины изменения времени отправки авиакомпания не указала.