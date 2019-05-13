Вылет Superjet 100 задержали на восемь часов в Новосибирске

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Авиакомпания «Азимут» отложила на восемь часов вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя новосибирского аэропорта «Толмачево».

Отмечается, что по расписанию самолет должен был вылететь в 08.45 (04.45 мск), однако время отправки было перенесено на 17.00 (13.00 мск).

Подчеркивается, что решение о переносе времени вылета приняла авиакомпания. Причины изменения времени отправки не приводятся.

Ранее сообщалось, что Superjet 100 не смог вылететь в Челябинск из Краснодара.