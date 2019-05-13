В Египте осудили нападение на корабли в ОАЭ

Египетский МИД осудил нападение на четыре торговых корабля в районе порта Фуджейры в ОАЭ. Об этом говорится на странице ведомства в фейсбуке.

До этого стало известно, что корабли подверглись вандализму.

По некоторым данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В МИД Египта заявили, что «жестко осуждают» такие поступки.

«Египет жестко осуждает... [и] нарушение национальной безопасности ОАЭ и всех их сухопутных и морских границ», — отметили в ведомстве.

При этом в настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее СМИ сообщили о взрывах на семи нефтяных танкерах в ОАЭ.