В Египте осудили нападение на корабли в ОАЭ
Египетский МИД осудил нападение на четыре торговых корабля в районе порта Фуджейры в ОАЭ. Об этом говорится на странице ведомства в фейсбуке.
До этого стало известно, что корабли подверглись вандализму.
По некоторым данным, в результате инцидента никто не пострадал.
В МИД Египта заявили, что «жестко осуждают» такие поступки.
«Египет жестко осуждает... [и] нарушение национальной безопасности ОАЭ и всех их сухопутных и морских границ», — отметили в ведомстве.
При этом в настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее СМИ сообщили о взрывах на семи нефтяных танкерах в ОАЭ.