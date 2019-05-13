Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Коста-Рике

Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 6,1 у Коста-Рики и Панамы. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что землетрясение началось в 19.24 по местному времени (22.24 мск).

По данным специалистов, его очаг был на глубине 19 км в 49,2 км на восток-юго-восток от города Давид.

Уточняется, что угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло у берегов Камчатки.