Протеже Порошенко откроет приемную в сносимой палатке по сбору помощи ВСУ

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Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко намерена открыть общественную приемную в палатке в Харькове, где собирают средства для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, с соответствующим предложением к ней обратились волонтеры и активисты, которые уже пять лет занимаются сбором пожертвований для ВСУ в Харькове.

«Для меня это большая честь. Я дала свое согласие», — написала Геращенко.

Она добавила, что в ближайшее время планирует провести в палатке «особый депутатский прием».

Ранее сообщалось, что в Харькове прошел митинг против сноса палатки по сбору помощи украинским военным.