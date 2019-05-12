Бык атаковал людей перед корридой во Франции

Бык напал на толпу людей на празднике корриды на юге Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на французские СМИ.

По имеющимся данным, в результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе двое жандармов. Все раненые были госпитализированы.

Сообщается, что бык вырвался, когда его попытались отвести из грузовика в специальный загон, где животных удерживают до начала забега. Когда бык напал на людей, правоохранители открыли по нему стрельбу, животное убито.

Ранее в Испании бык снял скальп с одноглазого матадора.