Суд отказался заблокировать закон о госязыке на Украине

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Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон о языке на Украине. Об этом сообщает «112 Украина».

Заявление подала общественная организация «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной.

Как отмечается, суд посчитал, что в тексте не доказана противоправность действий спикера Рады Андрея Парубия. При этом само заявление не было достаточно обосновано, чтобы его смогли удовлетворить.

Ранее сообщалось, что ЕС призвал изучить закон о госязыке на Украине.