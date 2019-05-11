Суд отказался заблокировать закон о госязыке на Украине
Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон о языке на Украине. Об этом сообщает «112 Украина».
Заявление подала общественная организация «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной.
Как отмечается, суд посчитал, что в тексте не доказана противоправность действий спикера Рады Андрея Парубия. При этом само заявление не было достаточно обосновано, чтобы его смогли удовлетворить.
Ранее сообщалось, что ЕС призвал изучить закон о госязыке на Украине.