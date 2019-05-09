Цветы украли у Вечного огня в Тбилиси
В День празднования Дня Победы в Тбилиси у Вечного огня украли цветы. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».
Как отмечается, это произошло сразу после окончания официальных мероприятий. Неизвестные стали собирать цветы, которые были возложены к памятнику Неизвестного солдата в парке Ваке.
По словам очевидца, который снял происходящее на видео, цветы забрали «торгаши», которые потом снова начали их продавать у входа в парк.
Это, в свою очередь, вызвало шквал возмущений в Сети.
«Это ужасно и не выразить словами, как больно и стыдно», — написала одна из пользовательниц соцсетей.
Более того, один из ветеранов отметил, что это его последний День Победы.
Ранее сообщалось, что в Одессе на 9 мая начались столкновения.