Цветы украли у Вечного огня в Тбилиси

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В День празднования Дня Победы в Тбилиси у Вечного огня украли цветы. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Как отмечается, это произошло сразу после окончания официальных мероприятий. Неизвестные стали собирать цветы, которые были возложены к памятнику Неизвестного солдата в парке Ваке.

По словам очевидца, который снял происходящее на видео, цветы забрали «торгаши», которые потом снова начали их продавать у входа в парк.

Это, в свою очередь, вызвало шквал возмущений в Сети.

«Это ужасно и не выразить словами, как больно и стыдно», — написала одна из пользовательниц соцсетей.

Более того, один из ветеранов отметил, что это его последний День Победы.

Ранее сообщалось, что в Одессе на 9 мая начались столкновения.