На Украину не пустили двух человек из-за георгиевских ленточек

Пограничники Белгород-Днестровского отряда не пустили на Украину двух граждан Молдавии из-за георгиевских ленточек. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, мужчина и женщина ехали на машинах через пункты пропуска «Паланка» и «Кучурган-авто».

В украинской погранслужбе пояснили, что эта символика носит «пропагандистский и провокационный характер».

Гражданам, у которых обнаружили георгиевские ленточки, запретили въезд на Украину на три года.

Ранее сообщалось, что женщину в советской форме задержали в Киеве.