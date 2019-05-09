В Киеве началась акция «Бессмертный полк»

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Шествие «Бессмертного полка» началось в Киеве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

Как отмечается, традиционная акция пройдет в нескольких украинских городах.

Самое масштабное мероприятие должно пройти в Киеве. В шествии, по заявленным данным, должны принять около 180 тыс. человек.

Акция «Бессмертный полк» должен состояться в Николаеве, Одессе, Житомире, Запорожье, Мелитополе, Сумах, Харькове, Львове, Херсоне, Чернигове, Черновцах.

Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что преодоление нацизма — не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру.

В Москве 9 мая проходит военный парад. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.