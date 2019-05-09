В Киеве началась акция «Бессмертный полк»
Шествие «Бессмертного полка» началось в Киеве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.
Как отмечается, традиционная акция пройдет в нескольких украинских городах.
Самое масштабное мероприятие должно пройти в Киеве. В шествии, по заявленным данным, должны принять около 180 тыс. человек.
Акция «Бессмертный полк» должен состояться в Николаеве, Одессе, Житомире, Запорожье, Мелитополе, Сумах, Харькове, Львове, Херсоне, Чернигове, Черновцах.
Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что преодоление нацизма — не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру.
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