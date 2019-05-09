В Одессе неизвестные устроили поджог у Дома профсоюзов

Неизвестные подожгли таблички и цветы в память о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на полицию.

Как отмечаются, инцидент произошел ночью 8 мая.

«…неустановленные лица подожгли цветы и таблички в память о погибших во время событий 2 мая 2014», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности правонарушителей.

Ранее сообщалось, что в рамках дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, в котором, в частности, расследуется унесший десятки жизней пожар в Доме профсоюзов, четырем экс-чиновникам МВД сообщили о подозрении.