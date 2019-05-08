Найдено тело полицейского в центре Москвы

В центре Москвы был найден мертвым сержант полиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МВД.

По предварительным данным, сотрудник полиции покончил с собой. Тело обнаружили недалеко от Красной площади.

Уточняется, что МВД и СК приступили к проверке по факту смерти полицейского. На настоящий момент следствие не нашло следов, которые бы говорили о криминальном характере смерти.

Ранее сообщалось, что мужчина покончил с собой в московской больнице.