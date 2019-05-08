Вандалы осквернили памятник советским воинам в Вене в канун Дня Победы
В Австрии неизвестные осквернили памятник советским солдатам-освободителям накануне Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, вандалы облили красной краской постамент перед монументом.
Уточняется, что за последние две недели это второй акт вандализма в отношении данного памятника. В прошлый раз черной краской залили фасад памятника.
Ранее сообщалось, что МИД России выразил возмущение в связи с осквернением в Вене памятника советским воинам.