Полиция изъяла у красноярца 13 тысяч драгоценных камней
Полицейские изъяли у жителя Красноярска почти 13 тыс. драгоценных камней, которые он намеревался незаконно продать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Волк уточнила, что 59-летний красноярец является бывшим руководителем ювелирного магазина. По ее словам, у себя дома он организовал незаконную продажу драгоценных металлов и камней.
«При обыске по месту его проживания обнаружено и изъято почти 13 тыс. различных драгоценных камней: изумруды, алмазы, рубины, сапфиры», — сказала Волк.
Она добавила, что общая стоимость изъятых камней составляет 2,5 млн руб.
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