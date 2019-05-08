Генсек ООН направил письмо Путину после катастрофы с SSJ-100

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Генеральный секретарь Антониу Гутерреш направил российскому президенту Владимиру Путину письмо, в котором выразил соболезнования в связи с катастрофой в московском Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Дюжаррик отметил, что в письме Гутерреш выразил «глубокие соболезнования» в связи с чрезвычайным происшествием. Также он выразил поддержку семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, добавил Дюжаррик.

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