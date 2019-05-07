Захвативший заложников во Франции открыл огонь по полиции

Захвативший заложников во французском Бланьяке открыл огонь по полиции, передает Franceinfo.

Как отмечается, в настоящее время четырех заложников удерживает 18-летний молодой человек. Примерно в 17.30 (18.30 мск) он дважды обстрелял сотрудников правоохранительных органов, чтобы отодвинуть оцепление подальше от магазина. В настоящее время к месту происшествия прилетел вертолет.

Ранее сообщалось, что захват заложников произошел в табачном магазине Бланьяка, расположенном недалеко от Тулузы.