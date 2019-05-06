Эксперт назвал ошибки при посадке SSJ-100 в Шереметьево

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Кандидат технических наук, полковник внутренней службы Александр Подгрушный рассказал, какие ошибки были допущены при аварийной посадке Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, передает РИА «Новости».

Он заявил, что пожарные машины не стояли вдоль взлетно-посадочной полосы из-за того, что до спасателей не довели вовремя информацию о ЧП.

«Если идет аварийная посадка, то пожарные расчеты должны становиться вдоль полосы, распределяться по уже заложенным точкам. Если есть проблемы с раскрытием шасси, то пожарные должны залить полосу пеной, чтобы не было высекания искры, чтобы не произошел поджог», — объяснил он.

Он добавил, что поскольку в случае с Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево аварийная посадка «была чисто техническая, полосу пеной не покрывали, но пожарные уже должны были быть готовы».

Ранее глава Североморска, летевший потерпевшим крушение самолетом, рассказал, что видел два удара молнии в правый двигатель.