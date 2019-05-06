Россиянин разбился на параплане в Турции
Российский парапланирист Андрей Куринин разбился в турецком городе Фетхие, сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказал представитель генконсульства в Анталье.
Уточняется, что Куринин совершил неудачный прыжок с горы Бабадаг и упал в море. Спасатели вытащили мужчину из воды, но он скончался по пути в больницу.
«Погибший самостоятельно, без инструктора, совершал прыжок с парапланом, предоставив документ о том, что он профессионально занимается парашютным спортом. Куририн упал в море и погиб», — подтвердили в генконсульстве.
Генконсульство занимается оформлением документов для возвращения тела в Россию.