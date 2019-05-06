Ребенок убегал из школы по крыше и упал животом на острый забор

В Омске 12-летний ученик местной гимназии сорвался с крыши на острый забор, сообщает РИА «Новости».

В Следственном комитете рассказали, что мальчик бегал по крыше учебного заведения и, после окрика работников учебного заведения, оступился и упал на пики металлического забора. Одна из пик воткнулась ему в живот. Прут пришлось вырезать сотрудникам МЧС, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц омской гимназии, по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК (халатность)», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время состояние школьника оценивается как удовлетворительное, он переведен из реанимации в палату.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.