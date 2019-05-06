Путину доложили о расследовании крушения SSJ-100
Президент Владимир Путин заслушал доклады о ходе расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Доклады президенту представили председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр транспорт Евгений Дитрих и министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Путину также доложили об оказании помощи пострадавшим.
Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.