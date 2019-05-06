Путину доложили о расследовании крушения SSJ-100

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Президент Владимир Путин заслушал доклады о ходе расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Доклады президенту представили председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр транспорт Евгений Дитрих и министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Путину также доложили об оказании помощи пострадавшим.

Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.