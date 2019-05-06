Красную площадь закрыли до Дня Победы

Власти Москвы сообщили о закрытии входа на Красную площадь. Это связано с подготовкой к мероприятиям, посвящённым 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает сайт News.ru.

Доступ в самый центр столицы ограничен с 09:00 6 мая до 20:00 9 мая.

Кроме того, до 13 мая для посетителей будет закрыт Мавзолей Ленина.

В правительстве города отметили, что в связи с подготовкой и проведением парада и акции «Бессмертный полк» в Москве изменится схема движения транспорта.