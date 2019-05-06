В ЛНР начали раздавать российские паспорта
Пункт выдачи российских паспортов открылся в самопровозглашенной ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИДа ЛНР Михаила Параскеева.
По его словам, жители области могут с 6 мая приходить в пункт и писать заявление, а также получить соответствующую консультацию по интересующим вопросам.
«С завтрашнего дня на территории Луганской народной республики открываются все территориальные подразделения миграционной службы», — добавил Параскеев.
24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
1 мая, Путин подписал закон, который упрощает получение российского гражданства для отдельных категорий населения Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве захотели лишать гражданства за получение паспорта РФ.