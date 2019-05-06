Появились данные о состоянии пострадавших членов экипажа SSJ 100

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Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала о состоянии здоровья пострадавших членов экипажа SSJ 100, загоревшегося в московском аэропорту Шереметьево, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, командир экипажа, второй пилот и одна из стюардесс находятся в институте Склифосовского. Все они в состоянии средней тяжести.

В основном это связано с отправлением продуктами горения и с очень серьезной шоковой реакцией, отметила глава Минздрава.

5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.

В Следственном комитете назвали основные версии аварийной посадки. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-режиме.