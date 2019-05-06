В МЧС отказались останавливать полеты SSJ 100 из-за ЧП в Шереметьево

В МЧС заявили, что не будут останавливать самолеты SSJ 100 после трагедии в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что приостановка полетов на этом самолете не планируется. Кроме того, 6 мая МЧС хочет совершить на SSJ 100 рейс.

Ранее сообщалось, что на Украине выразили соболезнования из-за ЧП с SSJ 100 в Шереметьево.

Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в «Шереметьево» с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.