Возросло число жертв взрыва на химзаводе в США

Из-за взрыва на химическом заводе в американском городе Уокиган (штат Иллинойс) погибли уже три человека. Об этом сообщает ТАСС.

До этого стало известно о четырех пострадавших. Их срочно госпитализировали. Однако позднее один из них скончался в больнице. Также под завалами были найдены тела еще двух человек.

В настоящее время один человек считается пропавшим без вести.

Причина взрыва на химзаводе устанавливается.

Ранее сообщалось, что химзавод взорвался в США.