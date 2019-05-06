Президент Казахстана отреагировал на ЧП с SSJ 100 в Шереметьево
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с ЧП с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Разделяю боль утраты с родными и близкими погибших», — сказал Токаев.
Он также добавил, что направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями.
Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево возобновил отправку рейсов из Москвы в Мурманск после ЧП с самолетом SSJ 100.