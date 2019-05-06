Президент Казахстана отреагировал на ЧП с SSJ 100 в Шереметьево

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с ЧП с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Разделяю боль утраты с родными и близкими погибших», — сказал Токаев.

Он также добавил, что направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево возобновил отправку рейсов из Москвы в Мурманск после ЧП с самолетом SSJ 100.