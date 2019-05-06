Отправку рейсов в Мурманск возобновили в Шереметьево
Аэропорт Шереметьево возобновил отправку рейсов из Москвы в Мурманск после ЧП с самолетом SSJ 100. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в настоящее время два самолета вылетели в Мурманск из Москвы.
Как отмечается, третий рейс должен вылететь из Шереметьево в 7:15 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что семьи погибших в результате ЧП с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево мурманчан получат по 1 млн рублей.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.