О состоянии пострадавших при ЧП с SSJ 100 рассказала Скворцова

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что трое пострадавших в результат ЧП с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, после ЧП госпитализировали шесть человек.

Он также добавила, что один из пострадавших подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Скворцова подчеркнула, что у всех пострадавших «благоприятный прогноз».

Ранее Скворцова рассказала о травмах пострадавших при ЧП с SSJ 100.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.