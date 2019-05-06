О состоянии пострадавших при ЧП с SSJ 100 рассказала Скворцова
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что трое пострадавших в результат ЧП с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, после ЧП госпитализировали шесть человек.
Он также добавила, что один из пострадавших подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Скворцова подчеркнула, что у всех пострадавших «благоприятный прогноз».
Ранее Скворцова рассказала о травмах пострадавших при ЧП с SSJ 100.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.