В Госдуме предложили ограничить полеты SSJ-100

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Депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Михаил Романов заявил, что обратился к руководителю Росавиации Александру Нерадько с требованием рассмотреть вопрос о приостановке в России эксплуатации SSJ 100. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он настаивает на приостановке эксплуатации вплоть до окончания расследования ЧП с этим самолетом в Шереметьево.

Он добавил, что этой моделью самолета пользуются также жители Петербурга, что и вызвало большой резонанс среди петербуржцев, а также жителей других российских городов.

«Я сам регулярно летаю маршрутом Санкт-Петербург — Москва, Москва — Санкт-Петербург», — отметил Романов.

5 мая самолет, вылетевший из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. По данным СК, жертвами катастрофы стали 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, рассказали в Минздраве.

Ранее сообщалось, что СК начал опрашивать пострадавших при ЧП в Шереметьево.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.