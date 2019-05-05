СК: 37 из 78 пассажиров загоревшегося Superjet 100 выжили
По уточненным данным из находившихся на борту самолета Superjet 100 78 человек выжили 37. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».
«На борту авиалайнера Москва-Мурманск находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек», — сообщили в СК
5 мая самолет, вылетевший из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил выяснить причину аварии Superjet 100 в Шереметьево.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.