Причину гибели части пассажиров сгоревшего самолета SSJ 100 назвал источник

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Часть пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100 в Шереметьево задохнулись в хвостовой части самолета. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, который знаком с ходом расследования.

По его словам, в хвостовой части самолета задымление оказалось очень сильным. В итоге, некоторые пассажиры не успели добраться до аварийных трапов.

5 мая самолет, вылетевший из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. По данным СК, жертвами катастрофы стали 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, рассказали в Минздраве.

Ранее сообщалось, что СК начал опрашивать пострадавших при ЧП в Шереметьево.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.