Причину гибели части пассажиров сгоревшего самолета SSJ 100 назвал источник
Часть пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100 в Шереметьево задохнулись в хвостовой части самолета. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, который знаком с ходом расследования.
По его словам, в хвостовой части самолета задымление оказалось очень сильным. В итоге, некоторые пассажиры не успели добраться до аварийных трапов.
5 мая самолет, вылетевший из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. По данным СК, жертвами катастрофы стали 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, рассказали в Минздраве.
Ранее сообщалось, что СК начал опрашивать пострадавших при ЧП в Шереметьево.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.