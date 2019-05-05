В Шереметьево завершили аварийно-спасательные работы
Аварийно-спасательные работы после аварийной посадки в Шереметьево Superjet 100, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск, завершены. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.
Отмечается, что службы аэропорта приступили к буксировке воздушного судна и ликвидации последствий происшествия.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Следственного комитета РФ», — добавили в пресс-службе Шереметьево.
5 мая самолет, вылетевший из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. По данным СК, жертвами катастрофы стали 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, рассказали в Минздраве.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил выяснить причину аварии Superjet 100 в Шереметьево.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.