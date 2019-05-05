На борту аварийного SSJ 100 в Шереметьево находился мэр Североморска

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На борту аварийного самолета SSJ 100 в Шереметьево находился мэр Североморска Владимир Евменьков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве Мурманской области.

Как отмечается, мэр серьезно не пострадал. На настоящий момент он находится с другими пассажирами в аэропорту Шереметьево.

Уточняется, что пока нет информации относительно еще одного сотрудника министерства по внутренней политике правительства Мурманской области Алене Мартыновой.

5 мая самолет, вылетевший из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. По данным СК, жертвами катастрофы стали 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, рассказали в Минздраве.

Ранее сообщалось, что СК начал опрашивать пострадавших при ЧП в Шереметьево.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.