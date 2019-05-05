СК начал опрашивать пострадавших при ЧП в Шереметьево

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Следователи начали опрашивать пострадавших в ЧП с самолетом SSJ 100 в Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК России.

Помимо этого, следователи приступили к допросам очевидцев, сотрудников аэропорта и всех лиц, которые ответственны за эксплуатацию лайнера.

5 мая самолет, вылетевший из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. По данным СК, жертвами катастрофы стали 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, рассказали в Минздраве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил выяснить причину аварии Superjet 100 в Шереметьево.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.