СК начал опрашивать пострадавших при ЧП в Шереметьево
Следователи начали опрашивать пострадавших в ЧП с самолетом SSJ 100 в Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК России.
Помимо этого, следователи приступили к допросам очевидцев, сотрудников аэропорта и всех лиц, которые ответственны за эксплуатацию лайнера.
5 мая самолет, вылетевший из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. По данным СК, жертвами катастрофы стали 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, рассказали в Минздраве.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил выяснить причину аварии Superjet 100 в Шереметьево.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.