Пассажиров горящего SSJ-100 эвакуировали за 55 секунд, заявили в «Аэрофлоте»

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Пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот» Максим Фетисов сообщил, что эвакуация пассажиров загоревшегося самолета Superjet 100, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск, заняла 55 секунд. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что нормативный срок эвакуации пассажиров в такой ситуации — 90 секунд.

5 мая самолет, вылетевший из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. По данным СК, жертвами катастрофы стали 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, рассказали в Минздраве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил выяснить причину аварии Superjet 100 в Шереметьево.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.