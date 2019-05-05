Пассажиров горящего SSJ-100 эвакуировали за 55 секунд, заявили в «Аэрофлоте»
Пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот» Максим Фетисов сообщил, что эвакуация пассажиров загоревшегося самолета Superjet 100, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск, заняла 55 секунд. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что нормативный срок эвакуации пассажиров в такой ситуации — 90 секунд.
5 мая самолет, вылетевший из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. По данным СК, жертвами катастрофы стали 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, рассказали в Минздраве.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил выяснить причину аварии Superjet 100 в Шереметьево.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.