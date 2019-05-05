Глава Росавиации прибыл на место аварии Superjet 100 в Шереметьево

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Руководитель Росавиации Александр Нерадько прибыл на место авиационного происшествия в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на месте катастрофы был формирован оперативный штаб.

«На данный момент можно констатировать, что в 18.30 произошло возгорание самолета Аэрофлота рейса SU1492 Москва – Мурманск после посадки в Шереметьево, который вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится оценка причин происшествия.

5 мая самолет, вылетевший из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. По данным СК, жертвами катастрофы стали 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, рассказали в Минздраве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил выяснить причину аварии Superjet 100 в Шереметьево.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.