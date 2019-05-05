Путин поручил выяснить причину аварии Superjet 100 в Шереметьево

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин поручил разобраться в причинах аварийной посадки самолета в Шереметьево Superjet 100, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск, передает РИА «Новости».

По его словам, президенту было доложено об аварии и первых данных о жертвах.

«Даны все поручения по проведению максимально тщательного расследования, необходимые поручения, чтобы выяснить причину этого авиапроисшествия», — сказал Песков.

5 мая самолет, вылетевший в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся.

Ранее сообщалось, что 13 человек погибли при аварийной посадке SSJ 100 в Шереметьево.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.