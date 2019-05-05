Сколько человек погибли в аварии самолета SSJ 100 в Шереметьево, рассказали в СК
Следственный комитет России подтвердил гибель 13 человек в результате пожара пассажирского самолета SSJ 100 в Шереметьево, сообщает ТАСС.
Среди погибших двое детей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Дело об аварийной посадке самолета передано в центральный аппарат СК.
Ранее медики также сообщали о 13 погибших в результате возгорания самолета в Шереметьево.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.