Сколько человек погибли в аварии самолета SSJ 100 в Шереметьево, рассказали в СК

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Следственный комитет России подтвердил гибель 13 человек в результате пожара пассажирского самолета SSJ 100 в Шереметьево, сообщает ТАСС.

Среди погибших двое детей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Дело об аварийной посадке самолета передано в центральный аппарат СК.

Ранее медики также сообщали о 13 погибших в результате возгорания самолета в Шереметьево.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.