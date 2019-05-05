Более 100 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы
Более 100 рейсов задержано или отменено в столичных аэропортах в воскресенье, 5 мая, в связи с аварией в Шереметьево самолета Superjet 100, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
По информации на 21.10 мск, во Внуково задерживались 12 рейсов, еще шесть было отменено, в Домодедово семь рейсов задержано, 11 отменено, в Шереметьево задержано 69 рейсов, отменен один.
5 мая самолет, вылетевший в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся.
Ранее сообщалось, что 13 человек погибли при аварийной посадке SSJ 100 в Шереметьево.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.