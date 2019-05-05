Когда загорелся самолет SSJ 100, рассказали в Шереметьево
Представитель аэропорта Шереметьево сообщил, что пассажирских лайнер SSJ 10 загорелся после «жесткой» посадки. Об этом сообщает агентство «Москва».
Загоревшийся самолет экстренно сел в аэропорту спустя 28 минут после вылета, сообщили в аэропорту.
«После взлета экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В 18:30 пассажирский лайнер совершил «жесткую» посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание», — сообщили в Шереметьво.
Ранее сообщалось о 13 погибших в результате возгорания самолета в Шереметьево.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.