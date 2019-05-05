Десятки самолетов вместо Шереметьево сели в Нижнем Новгороде и Домодедово

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Из-за возгорания в Шереметьево Superjet 100, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск, ряд самолетов был перенаправлен в другой столичный аэропорт — Домодедово — и в аэропорт Нижнего Новгорода. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе Домодедово заявили, что на данный момент в аэропорту уже приземлились десять самолетов, которые должны были сесть в Шереметьево.

Кроме того, более десяти самолетов, перенаправленных из московского аэропорта, принял аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде.

5 мая самолет, вылетевший в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся. Есть данные о погибших.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.