Вандалы облили машинным маслом «Скорбящую мать» в Берлине
Вандалы 4 мая осквернили монумент «Скорбящая мать» в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Германии.
В российском диппредставительстве отметили, что памятник облили машинным маслом, из-за чего была нарушена структура камня.
«Вызывает возмущение надругательство над монументом накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что правоохранительные органы ФРГ были своевременно оповещены об инциденте.
Ранее сообщалось, что осквернившего памятник воинам-танкистам задержали в Саратове.