Вандалы облили машинным маслом «Скорбящую мать» в Берлине

Вандалы 4 мая осквернили монумент «Скорбящая мать» в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Германии.

В российском диппредставительстве отметили, что памятник облили машинным маслом, из-за чего была нарушена структура камня.

«Вызывает возмущение надругательство над монументом накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что правоохранительные органы ФРГ были своевременно оповещены об инциденте.

Ранее сообщалось, что осквернившего памятник воинам-танкистам задержали в Саратове.