Судьба ряда пассажиров загоревшегося Superjet 100 остается неизвестной

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Судьба некоторых из 73 пассажиров самолета Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, остается неизвестной, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что поисковые работы в настоящее ведутся в сгоревшей части самолета.

«Судьба не всех пассажиров пока установлена. Информация уточняется», — сказал источник в экстренных службах.

5 мая самолет, вылетевший в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся. Есть данные о погибших.

Ранее появились официальные данные СК о погибших при возгорании SSJ 100.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.