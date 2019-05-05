Судьба ряда пассажиров загоревшегося Superjet 100 остается неизвестной
Судьба некоторых из 73 пассажиров самолета Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, остается неизвестной, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что поисковые работы в настоящее ведутся в сгоревшей части самолета.
«Судьба не всех пассажиров пока установлена. Информация уточняется», — сказал источник в экстренных службах.
5 мая самолет, вылетевший в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся. Есть данные о погибших.
Ранее появились официальные данные СК о погибших при возгорании SSJ 100.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.