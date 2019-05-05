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Аэропорт Шереметьево закрыт для взлета и посадки самолетов из-за инцидента с пассажирским SSJ 100. Об этом сообщает ТАСС.

«Это произошло из-за ЧП с самолетом «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот», — сообщил представитель источник в правоохранительных органах.

Сообщается также , что аэропорт Домодедово задействовал дополнительные ресурсы для приема рейсов после пожара на борту пассажирского самолета в Шереметьево.

5 мая самолет, вылетевший в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся. Есть данные о погибших.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.