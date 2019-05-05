Перекрыто движение в районе Шереметьево после возгорания самолета
В районе аэропорта Шереметьево после возгорания пассажирского самолета ограничили движение транспорта, передает агентство «Москва».
Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, продолжительность ограничений пока неизвестна.
«Ограничено движение в районе аэропорта Шереметьево по дорогам: Лобня — аэропорт «Шереметьево» и Старошереметьевское шоссе в связи с пожаром в аэропорту», — говорится в сообщении.
5 мая самолет, вылетевший в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.