Дело возбуждено по факту возгорания Superjet 100 в Шереметьево

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания самолета Superjet 100, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск, передает РИА «Новости».

Отмечается, что дела возбуждены по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц.

Ранее источник сообщил, что десять человек погибли при посадке горящего SSJ 100 в Шереметьево.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.