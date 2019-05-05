Дело возбуждено по факту возгорания Superjet 100 в Шереметьево
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания самолета Superjet 100, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск, передает РИА «Новости».
Отмечается, что дела возбуждены по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц.
Ранее источник сообщил, что десять человек погибли при посадке горящего SSJ 100 в Шереметьево.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.