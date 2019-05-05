10 человек погибли при посадке горящего SSJ 100 в Шереметьево, сообщили СМИ

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Десять человек погибли при аварийной посадке Superjet 100 в Шереметьево, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, в результате аварийной посадки самолета и его возгорания погибли десять человек», — сказал источник.

При этом ТАСС заявляет об одном погибшем.

Ранее сообщалось, что огонь полностью охватил аварийно севший в Шереметьево Superjet 100.